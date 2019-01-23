Эрдоган направился на встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на сообщение администрации главы турецкого государства.
Президента Турции сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава турецкой разведки Хакан Фидан, а также министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.
Отметим, что сегодня в рамках встречи президентов Турции и РФ в основном будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.
Напомним, что, как сообщалось ранее, в рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, наряду с урегулированием сирийского кризиса, также может быть обсуждена ситуация на Южном Кавказе.
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