Эрдоган направился на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на сообщение администрации главы турецкого государства.

Президента Турции сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава турецкой разведки Хакан Фидан, а также министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.

Отметим, что сегодня в рамках встречи президентов Турции и РФ в основном будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.

Напомним, что, как сообщалось ранее, в рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, наряду с урегулированием сирийского кризиса, также может быть обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

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