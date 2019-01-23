Путин не нашел времени на Пашиняна
Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера Владимира Путина на пятницу, 25 января. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Пашинян посетит Москву 25 января "для встречи с коллегией Евразийской комиссии".
Премьер Армении Пашинян послезавтра будет в Москве, однако, в графике Путина на 25 января встреча с Пашиняном пока не значится, сообщил Песков.
"Насколько я знаю, не планируются (переговоры с президентом РФ). Вы знаете, они часто общаются и по телефону и они очень часто встречаются. Пятница - достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались", - заявил Песков журналистам.
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