В Грузии стремительно растет число жертв "свиного гриппа"

23 января 2019 15:00

В Аджарской Автономной Республике Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, среди умерших женщина в возрасте 48 лет, а также мужчина 33 лет.

Женщина скончалась в одной из больниц Батуми, мужчина же умер в турецком городе Трабзон. Молодой мужчина проходил лечение в Батуми, однако затем близкие отвезли его в Трабзон.

Экспертиза определит, умерли ли граждане от вируса A (H1N1) "свиного гриппа".

Напомним, что на сегодняшний день  в соседней Грузии лабораторно подтверждена смерть 19 человек от вируса "свиного гриппа".

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