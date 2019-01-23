В Грузии стремительно растет число жертв "свиного гриппа"
23 января 2019 15:00 184
В Аджарской Автономной Республике Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, среди умерших женщина в возрасте 48 лет, а также мужчина 33 лет.
Женщина скончалась в одной из больниц Батуми, мужчина же умер в турецком городе Трабзон. Молодой мужчина проходил лечение в Батуми, однако затем близкие отвезли его в Трабзон.
Экспертиза определит, умерли ли граждане от вируса A (H1N1) "свиного гриппа".
Напомним, что на сегодняшний день в соседней Грузии лабораторно подтверждена смерть 19 человек от вируса "свиного гриппа".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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