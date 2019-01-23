Разъяренный бык разгромил кафе - ВИДЕО

Испанский гость в китайском заведении. В небольшое кафе в одной из провинций Поднебесной ворвался разъяренный бык. Может, ему не понравилось, что здесь едят его сородичей. А может, просто не разбирал, куда бежит.

Но помещение за секунду покрывается обломками и осколками. Больше всего достается женщине, которая, очевидно, и привела зверя в бешенство. Она истошно кричит, и в конце концов рогатому этого оказывается достаточно, чтобы герой внезапной корриды успокоился и не спеша отправился по своим делам, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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