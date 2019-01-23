Массовая драка в Ереване, госпитализированы школьники

Крупная драка с участием семи молодых ребят произошла в Ереване. В результате конфликта четыре человека были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел 22 января. В 14:45 из университетской больницы №1 в отдел полиции поступил сигнал о том, что к ним с телесными повреждениями доставлены несколько детей.

В больницу прибыли полицейские. Они установили личности пострадавших. Ими оказались: 17-летний Давид В., 16-летний Давид Т., 17-летний Роберт А. и 17-летний Арташес С. Все они - учащиеся одной из столичных школ. Они сообщили, что бегали и упали, в результате чего получили травмы.

Однако сотрудники полиции выяснили, что в тот же день в 13:30 на ул. Чайковского в Ереване произошел конфликт между упомянутыми ребятами и 18-летним Ваагном Х., 18-летним Жирайром П, а также 19-летним Размиком Г. Спор перерос в драку, в результате чего ребята получили телесные повреждения.

В связи с инцидентом в полиции подготавливаются материалы. Назначены экспертизы.