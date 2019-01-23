Бывший чемпион UFC Вердум спас тонувшего ребенка - ВИДЕО

На выходных экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум прогуливался по пляжу с семьей неподалеку от своего дома в Торрансе (штат Калифорния) и увидел двоих тонущих подростков, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Карин (жена Вердума - Sports.ru) сомневалась, потому что это было опасно. Но я увидел в море две крошечные головы - дети звали на помощь. Их унесло далеко - метров на 70. Спасатель взял свою доску, я снял пальто и побежал.

Я схватил спасательный поплавок и приплыл даже быстрее спасателя. Сказал ему, чтобы он вытаскивал девочку, которая кричала сильнее, а сам взял мальчика - он был уже вялым. Я поймал его, и мы поплыли назад. Уже на берегу какой-то дед помог мне. Волны были очень большими, девочку раза три утаскивало под воду", - рассказал боец.

Карин Вердум сняла заключительные моменты спасательной операции и опубликовала видео в инстаграм.

Поступок Вердума действительно героический. Во-первых, не каждый просто решится помочь утопающему. Во-вторых, в день происшествия было достаточно ветрено, что усложняло процесс спасения. В-третьих, температура воды в Тихом океане была меньше 15 градусов - это холодно. "Уау, мое сердце билось, наверное, миллион раз в минуту. Это экстремальная ситуация! Это хуже, чем бой - даже рядом не стоит", - сказал Фабрисио.

Вердум - топовый боец ММА и мастер бразильского джиу-джитсу. Всего он выиграл 23 боя при восьми поражениях и одном ничейном результате. В июне 2015 года Вердум задушил Кейна Веласкеса и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Правда, уже в следующем поединке Фабрисио потерял пояс, проиграв нокаутом в первом раунде.

Последний раз Вердум выходил в октагон в марте прошлого года - тогда его нокаутировал россиянин Александр Волков. В сентябре Фабрисио мог возглавить первый турнир UFC в Москве, но сдал положительный допинг-тест на тренболон и был отстранен USADA на два года. Сейчас 41-летний бразилец просит UFC освободить его из-под контракта - он может продолжить карьеру в России или другой стране, на которую американские антидопинговые правила не распространяются.

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