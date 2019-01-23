Преданный пес сопроводил машину скорой помощи к потерявшему сознание хозяину - ВИДЕО

Кадры, снятые из автомобиля скорой помощи, в узком переулке городского округа Юньчэн (провинция Шаньси, КНР), сделали пса, сопроводившего медиков до своего хозяина, народным героем в Поднебесной, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Владельцу собаки в прошлую среду стало плохо в небольшом переулке, в городе Юньчэн и местные жители вызвали работников экстренных служб.

Золотистый ретривер, увидев карету скорой помощи, побежал впереди и, периодически оглядываясь назад, указал путь медицинскому персоналу до своего хозяина, который упал в обморок во время сбора стеклотары.

Один из спасателей по имени Цзян Сюй рассказал местным СМИ, что собака все время оглядывалась на машину скорой помощи, чтобы удостовериться, что медики следуют за ней.

Спасатель рассказал, что мужчина потерял сознание от чрезмерного употребления алкоголя и ранее лечился в больнице. После оказания медицинской помощи родственники забрали его домой.

Многие интернет-пользователи были тронуты преданностью собаки после того, как новость стала популярной в китайских соцсетях.

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