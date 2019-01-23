Опубликовано страшное видео, как поезд сносит фуру и летит на очевидцев - ВИДЕО

На камеру видеорегистратора, установленного на легковом автомобиле, попала авария с участием поезда и фуры с солью, случившаяся неподалёку от Сергиева Посада 14 января. Пассажиры легковушки лишь в последний момент осознали, какая опасность им грозит.

На кадрах слышно, как пассажирка и водитель обсуждают, успеет ли поезд затормозить перед заглохшей фурой. И лишь в самый последний момент осознают, что пострадать в аварии могут и они сами, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

К счастью, очевидцы успели отъехать в сторону и в результате аварии никто не пострадал, сообщает "360". Тем не менее из-за инцидента было временно перекрыто движение в обе стороны.

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