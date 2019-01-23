Ирландия приняла меры для смягчения негативных последствий от Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения представляется наихудшим возможным сценарием для Ирландии, но власти страны приняли необходимые фискальные меры, чтобы смягчить возможные негативные последствия Brexit. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ирландского министерства финансов, передает Day.Az.

"Brexit "без сделки" - наихудший возможный исход, это не в интересах Великобритании, Ирландии и ЕС. На Ирландию Brexit повлияет больше, чем на другие страны-члены ЕС, учитывая наши тесные торговые, экономические и политические связи с Британией. Однако мы по-прежнему убеждены в надежности нашей экономики и в том, что мы провели необходимую бюджетную политику. Это поможет нам адаптироваться к экономическим последствиям Brexit", - сказал он.



Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею проведения второго референдума, переноса Brexit и проведения дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий Brexit. Документ вызвал шквал критики в парламенте.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

