Овика Абрамяна вызвали в Следственный комитет

Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян был вызван в Следственный комитет страны в связи с полученными сведениями о нарушениях при приватизации земель лесного фонда, сообщила в среду РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян, передает Day.Az.

Ранее СК заявила, что получила сведения "о коррупционных проявлениях" в процессе приватизации земель Разданского лесного фонда близ курортного города Цахкадзор, в 45 километрах от Еревана.

"На днях в Следственный комитет был приглашен бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян. Он дал объяснения", - сказала Арутюнян, подтвердив, что вызов в СК был связан с изучением процесса приватизации земель Разданского лесного хозяйства. Другие подробности она не привела.

В сентябре в Следственном комитете страны сообщили, что Абрамян и экс-глава полиции Алик Саркисян стали фигурантами дела о попытке присвоения бизнеса. Согласно материалам дела, директор компании "Авазаатик" сообщил следователям, что занимался предпринимательством в Араратской области, привлек кредитные средства в размере 80 тысяч долларов, наладив поточную линию по очистке и просеиванию песка, однако в 2008 году высокопоставленные должностные лица создали искусственные препятствия, потребовав 60% акций. Основатель компании среди лиц, связанных со злоупотреблениями, указал имена Овика Абрамяна, его брата Генриха Абрамяна и Алика Саркисяна. Сам бывший премьер эти обвинения отверг.

Ранее брату бывшего премьер-министра было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Абрамян занимал пост главы армянского правительства с 2014 по 2016 годы.