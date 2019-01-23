Самый дорогой особняк США подешевел на $100 млн - ФОТО

Самый дорогой особняк США, выставленный на продажу два года назад по цене 250 млн долларов, вернулся на рынок, но теперь он стоит на 100 млн долларов дешевле. Об этом сообщает американское издание об элитной недвижимости Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

И это уже второе понижение его цены. Впервые американский предприниматель Брюс Маковски (который и построил особняк) снизил цену на 25% (до 188 млн долларов) прошлой весной. Однако, покупатель так и не нашелся. Теперь особняк вновь вернулся на рынок, но уже по цене в 150 млн долларов.

За эту цены будущий владелец получит четырехэтажный стеклянный дом с вертолетной площадкой, двумя винными погребами и галереей автомобилей Ferrari. Сам особняк состоит из двух хозяйских спален (мастер-люксов), десяти гостевых спален, 21 санузла и трех кухонь. Также в особняке есть два винных погреба, боулинг-холл с четырьмя дорожками, домашний кинотеатр на 40 мест.

Дом расположился в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, его площадь 3,5 тыс кв. м. Плюс имеется благоустроенная территория с террасами, зонами отдыха, фитнес-центром, барбекю и 25-метровым бассейном.

Кстати, за это время вилла потеряла статус самого дорогого дома США. Сейчас этот титул принадлежит другому особняку, но тоже в Бел-Эйр. Его цена - 245 млн долларов. Владельцем недвижимости является миллиард Джерри Перенчио.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook