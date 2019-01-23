Китай призвал учитывать интересы всех стран в сфере безопасности

Вице-председатель КНР Ван Цишань, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости учитывать интересы каждой страны в сфере технологической безопасности, а не только развитых или отдельно взятых государств, он также считает необходимым уважать выбор модели технологического управления и государственной политики всех стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо учитывать интересы всех стран, особенно развивающихся государств и формирующихся рынков, не стоит требовать у всего мира учитывать обеспокоенность в сфере безопасности лишь развитых или же каких-то отдельных стран, или же соблюдать только их стандарты. Необходимо уважать государственный суверенитет, воздержаться от гегемонии в технологической сфере, вмешательства во внутренние дела других стран, от установки защитных технологий и предприятия действий, которые подрывают национальную безопасность других стран", - заявил Ван Цишань.



Он подчеркнул необходимость "уважать независимый выбор модели технологического управления и государственной политики, который сделала для себя каждая из стран, а также уважать их право на равных участвовать в глобальной системе технологического управления".

"Необходимо придерживаться многостороннего подхода, обеспечивать широкий диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении и доверии, совместно выстраивать систему правил для технологической сферы и новый формат международного сотрудничества, основанный на принципах мира, безопасности, прозрачности, инклюзивности и взаимной выгоды", - отметил вице-председатель КНР.

По его словам, "мы должны предотвратить превращение технологических достижений в инструменты для совершения террористических атак и любого рода преступлений, или же нарушения прав человека".

