Сторонник расистской теории "превосходства белых" Джеймс Джексон признал себя виновным в среду в суде Нью-Йорка в убийстве афроамериканца с целью спровоцировать "расовую войну", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс из зала суда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тридцатилетний Джексон признал себя виновным в том, что зарубил мечом жителя Нью-Йорка 66-летнего Тимоти Кафмана. Он назвал убийство "практикой" для дальнейших нападений на афроамериканцев.

Считается, что в США нет проблемы чрезмерной политкорректности. Поэтому эту тему вообще нельзя упоминать. Те, кто нарушает негласное правило, могут поплатиться карьерой, что и произошло с ведущей NBC Мегин Келли.

Джексон признал себя виновным вопреки позиции своих адвокатов, которые предупреждали его, что в этом случае он обязательно будет приговорен к пожизненному заключению.

Джексон - житель Балтимора, он служил в американских войсках в Афганистане.

