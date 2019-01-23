Путин ждет запуска "Турецкого потока" до конца года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок "Турецкого потока" будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части [трубопровода "Турецкий поток"] будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.