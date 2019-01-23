Путин о выводе войск США из Сирии

23 января 2019 22:06

Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, стабилизирует обстановку на северо-востоке страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии намерения руководства США вывести американские войска из северо-восточных районов страны. Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований", - сказал Путин.

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