Трамп признал главу парламента Венесуэлы переходным президентом

Президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что американский президент также призвал лидеров других государств в северном полушарии признать председателя парламента главой Венесуэлы.

В заявлении Трампа говорится, что он будет использовать "вес экономической и дипломатической мощи Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии".