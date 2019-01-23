Путин о вкладе Турции в борьбу с террористической угрозой в Сирии

Турция делает многое для устранения исходящей из сирийского Идлиба террористической угрозы, сообщил президент РФ Владимир Путин, Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда террористической угрозы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что нужно сообща работать для окончательного снятия напряженности в этом районе, в этом контексте произошел обмен мнениями о том, какие дополнительные шаги Россия и Турция могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба.

