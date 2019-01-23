"Барселона" купила за 75 млн евро полузащитника "Аякса"

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг продолжит карьеру в испанской "Барселоне", сообщает официальный сайт сине-гранатовых, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Клубы договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком "Барселоны" 1 июля. Отмечается, что стоимость перехода составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока. Летом де Йонг заключит соглашение с "Барселоной", которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В этом сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг забил три мяча в 15 матчах за "Аякс"