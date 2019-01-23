Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо принял на себя полномочия президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы", - заявил он.

Гуаидо клятву принес перед тысячами своих сторонников, которые собрались в одном из районов Каракаса - Чакао.

Президент США Дональд Трамп практически сразу признал лидера оппозиции Венесуэлы переходным президентом страны.

"В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", - говорится в заявлении американского лидера.



Трамп подчеркнул, что будет использовать весь вес экономической и дипломатической мощи Соединенных Штатов, чтобы добиваться "восстановления демократии в Венесуэле". Он добавил, что готов привлечь к ответственности "режим Мадуро" за любые "угрозы народу Венесуэлы".

В начале января парламент Венесуэлы избрал нового главу - Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Гуаидо также заявил о готовности принять на себя полномочия президента страны.

В среду Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.

Ранее днем в Венесуэле начались марши противников и сторонников действующего президента. В уличных протестах приняли участие тысячи человек. Акции завершились столкновениями, известно уже о четырех погибших.