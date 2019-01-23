Генсек ОАГ признал Гуаидо президентом Венесуэлы

Организация американских государств признает главу оппозиционного парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, заявил в Twitter генсек организации Луис Альмагро, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши поздравления Гуаидо как президенту Венесуэлы. Он имеет наше признание для того, чтобы начать возвращение страны к демократии", - отметил он.

Ранее в среду глава Национальной ассамблеи принес присягу в качестве президента Венесуэлы перед своими сторонниками в одном из районов Каракаса.