Генсек ОАГ признал Гуаидо президентом Венесуэлы
23 января 2019 22:59 43
Организация американских государств признает главу оппозиционного парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, заявил в Twitter генсек организации Луис Альмагро, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наши поздравления Гуаидо как президенту Венесуэлы. Он имеет наше признание для того, чтобы начать возвращение страны к демократии", - отметил он.
Ранее в среду глава Национальной ассамблеи принес присягу в качестве президента Венесуэлы перед своими сторонниками в одном из районов Каракаса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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