Население России сократилось впервые за десять лет

Росстат опубликовал данные о численности постоянного населения, согласно которым показатель сократился впервые за десять лет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За прошлый год число россиян уменьшилось почти на 87 тысяч человек: население страны по данным на 1 января 2019 года составило 146 миллионов 793 тысячи человек. Для сравнения, численность населения 1 января 2018 года составляла около 146 миллионов 880 тысяч человек.

В последний раз численность страны сокращалась в 2009 году.

