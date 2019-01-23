Дэвид Бекхэм купил акции футбольного клуба в Англии
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал совладельцем футбольного клуба пятого дивизиона чемпионата страны "Солфорд Сити", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В 2014 году 50% акций клуба купили пять бывших футболистов английского "Манчестер Юнайтед" - родившийся в Солфорде Пол Скоулз, а также Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт (каждый приобрел по 10%). Остальные акции выкупил сингапурский миллиардер Питер Лим, владеющий также испанской "Валенсией". Сообщается, что Бекхэм завладел десятипроцентной долей, которую выкупил у Лима. Таким образом, футболисты МЮ стали обладателями контрольного пакета акций.
"Солфорд" был основан в 1940 году в пригороде Манчестера. На протяжении многих лет клуб выступал в восьмом и девятом дивизионах чемпионата Англии. В сезоне-2014/15 "Солфорд" поднялся в седьмой дивизион, в 2015/16 - в шестой, в 2016/17 - в пятый. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице Национальной лиги (пятый дивизион), имея 56 очков после 30 матчей, отставание от лидера составляет одно очко.
Бекхэм выступал в качестве футболиста с 1993 по 2013 год. Полузащитник играл за "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", американский "Лос-Анджелес", итальянский "Милан" и французский ПСЖ, также выступал за сборную Англии. В 2014 году Бекхэм приобрел американский клуб "Интер Майами", который начнет выступления в Главной футбольной лиге (MLS) в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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