Турция рассчитывает на рост турпотока из России
23 января 2019 23:11 199
Турция рассчитывает, что число посетивших ее российских туристов в 2019 году превысит шесть миллионов, заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Турецкий лидер прибыл в среду в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Россияне занимают первое место по числу туристов, прибывших в Турцию. В прошлом году их было около шести миллионов, в этом году надеемся превысить эту цифру", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.
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