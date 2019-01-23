Турция рассчитывает на рост турпотока из России

Турция рассчитывает, что число посетивших ее российских туристов в 2019 году превысит шесть миллионов, заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Турецкий лидер прибыл в среду в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Россияне занимают первое место по числу туристов, прибывших в Турцию. В прошлом году их было около шести миллионов, в этом году надеемся превысить эту цифру", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.

