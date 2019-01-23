Путин об интересах Турции в сфере обеспечения своей безопасности

Договор между Сирией и Турцией от 1998 года о борьбе с терроризмом является базой, которая закрывает многие вопросы обеспечения Турцией своей безопасности на южных границах, заявил президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, говоря о позиции РФ по присутствию США в Сирии, президент подчеркнул, что российская сторона с уважением относится "к интересам наших турецких друзей в сфере обеспечения своей безопасности".



"Действует до сих пор еще договор между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой республикой от 1998 года, где речь идет как раз о борьбе с терроризмом. Я думаю, что это та база, которая закрывает очень многие вопросы с точки зрения обеспечения Турцией своей безопасности на ее южных границах. Сегодня этот вопрос мы достаточно подробно и активно обсуждали", - заявил Путин.

