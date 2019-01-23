США пригрозили властям Венесуэлы

Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты действий в отношении властей Венесуэлы, если они применят силу против оппозиции. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи... Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий", - сказал он.

По его словам, Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти и покинет свой пост.

"Мы готовы работать продуктивно, если Мадуро согласится на мирную передачу власти, если он примет решение уйти", - заявил он.

Решение признать Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы принял Трамп, это полномочия президента США, добавили в Белом доме.

Американская администрация также готова резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Что касается вариантов, то, откровенно говоря, применительно к своим санкциям мы едва начали действовать, когда речь идет о действиях, которые США могут предпринять на экономическом фронте. Мы готовы [действовать дальше], и мы считаем все эти варианты действий жизнеспособными", - заявил этот представитель американской исполнительной ветви власти.