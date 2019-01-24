Экс-премьера Армении вызвали в Следственный комитет

Бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна вызвали в Следственный комитет страны в связи с полученными данными о нарушениях при приватизации земель лесного фонда. Об этом сообщила в среду РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает Day.Az.

СК отмечает, что была получена информация "о коррупционных проявлениях" в процессе приватизации земель Разданского лесного фонда близ курортного города Цахкадзор, которые находятся в 45 километрах от Еревана.

На днях в СК страны также вызывали бывшего премьера Армении Овика Абрамяна.

"Он дал объяснения", - отметила Арутюнян.

Он также отметил, что вызов в Следственый комитет бывшего главы правительства также был связан с изучением процесса приватизации земель Разданского лесного хозяйства. Другие подробности дела не приводятся.