Экс-премьера Армении вызвали в Следственный комитет
Бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна вызвали в Следственный комитет страны в связи с полученными данными о нарушениях при приватизации земель лесного фонда. Об этом сообщила в среду РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает Day.Az.
СК отмечает, что была получена информация "о коррупционных проявлениях" в процессе приватизации земель Разданского лесного фонда близ курортного города Цахкадзор, которые находятся в 45 километрах от Еревана.
На днях в СК страны также вызывали бывшего премьера Армении Овика Абрамяна.
"Он дал объяснения", - отметила Арутюнян.
Он также отметил, что вызов в Следственый комитет бывшего главы правительства также был связан с изучением процесса приватизации земель Разданского лесного хозяйства. Другие подробности дела не приводятся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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