Некоторые страны Латинской Америки признали Гуаидо президентом Венесуэлы

Некоторые страны Латинской Америки признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.

Как уточняется, Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.