Некоторые страны Латинской Америки признали Гуаидо президентом Венесуэлы

24 января 2019 00:08

Некоторые страны Латинской Америки признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.

Как уточняется, Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.

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