Некоторые страны Латинской Америки признали Гуаидо президентом Венесуэлы
24 января 2019 00:08 120
Некоторые страны Латинской Америки признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.
Как уточняется, Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 января 23:33 165
США пригрозили властям Венесуэлы
23 января 23:20 231
Путин об интересах Турции в сфере обеспечения своей безопасности
23 января 23:16 189
Дэвид Бекхэм купил акции футбольного клуба в Англии
23 января 23:11 198
Турция рассчитывает на рост турпотока из России
23 января 23:33
США пригрозили властям Венесуэлы
23 января 23:20
Путин об интересах Турции в сфере обеспечения своей безопасности
23 января 23:16
Дэвид Бекхэм купил акции футбольного клуба в Англии
23 января 23:11
Турция рассчитывает на рост турпотока из России
23 января 23:05
Население России сократилось впервые за десять лет
23 января 22:59
Генсек ОАГ признал Гуаидо президентом Венесуэлы
23 января 22:51
О чем Путин и Эрдоган говорили в Москве
23 января 22:42
Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом
23 января 22:34
"Барселона" купила за 75 млн евро полузащитника "Аякса"
23 января 22:26
Эрдоган в Москве назвал главные цели Турции в Сирии
23 января 22:16
Трамп признал главу парламента Венесуэлы переходным президентом
23 января 22:15
В США расист признался в убийстве афроамериканца
23 января 22:06
Путин о выводе войск США из Сирии
23 января 22:04
Путин ждет запуска "Турецкого потока" до конца года
23 января 22:02
Саммит Россия-Турция-Иран пройдет в ближайшее время в России
23 января 22:01
Джек Ма подтвердил планы покинуть Alibaba
-
23 Янв. 13:05 11 291
-
23 Янв. 13:18 10 579
-
23 Янв. 13:24 10 287
-
23 Янв. 16:48 7 612
-
23 Янв. 12:05 5 716