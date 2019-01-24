Основатель Alibaba рассказал о "болезни" страшнее рака
Основателель Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что человеческая глупость намного хуже рака, так как ее "нельзя вылечить", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ходе форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках.
По его словам, самое главное в человек - это ум.
"Я нанимаю людей, которые умнее меня. Тех, кто через 4-5 лет могли бы быть моими начальниками", - пояснил основатель компании.
По его словам, если человек глуп, это страшнее, чем онкологические заболевания.
"Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас вылечить нельзя", - заявил предприниматель.
По мнению Ма, сотрудник должен нравиться работодателю как личность. Бизнесмен отметил, что ему нравится работать с оптимистичными людьми, которые просто так не сдаются.
"Я видел много великих лидеров во многих сферах. Они всегда оптимисты. Они никогда не жалуются", - добавил Ма.
Люди должны в первую очередь искать недостатки в своей работе, а не жаловаться на других, заключил основатель Alibaba.
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