Число жертв столкновений в Венесуэле выросло до 16 человек

Число жертв столкновений в Венесуэле возросло до 16 человек, сообщают местные СМИ.

В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным венесуэльской неправительственной организации "Обсерватория социальных конфликтов", на 19.40 местного времени была подтверждена смерть 13 человек в ходе протестных акций. Речь идет о тех, чья личность была установлена.

Общее число задержанных в Венесуэле за участие в протестах с 21 января составило более 70 человек, сообщил в среду глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

