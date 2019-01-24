На Сахалине эвакуировали школы и административные здания
24 января 2019 07:12 185
Утром в четверг, 24 января, из нескольких школ и административных зданий Южно-Сахалинска были эвакуированы сотрудники и ученики. Об этом сообщается на сайте городской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пресс-служба администрации пояснила, что люди были эвакуированы из "ряда школ", учреждений культуры и административных зданий из-за сообщений о минировании. Число эвакуированных зданий не уточняется.
"Каждый коллектив работает по индивидуальной схеме эвакуации. Образовательный процесс остановлен", - говорится на сайте.
Из-за массовых сообщений о минировании власти приняли решение отменить вторую смену в 19 школах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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