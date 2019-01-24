Полиция присоединилась к протестам в Венесуэле

В городе Валенсия группа полицейских венесуэльского штата Карабобо присоединилась к акции протеста, участники которых требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что газета El Nacional сопроводила новость об участии полиции в акциях протеста видеороликом, снятым одним из очевидцев событий.

Ранее сообщалось, что национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао.

Также ранее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживатьоппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо.