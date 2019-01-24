В Венесуэле пригрозили оставить американских дипломатов без света и газа

24 января 2019 07:28

Сотрудники посольства США в Каракасе рискуют остаться без света и газа, если откажутся покидать страну, заявил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

После решения Мадуро разорвать отношений с США американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические контакты с Венесуэлой через "легитимного" президента Хуана Гуаидо и предпримут все необходимые действия, чтобы привлечь к ответственности любого, кто угрожает безопасности американских дипломатов в этой латиноамериканской стране.

"Они говорят, что не уйдут, потому что не признают Николаса (Мадуро - ред)... А вдруг не станет света в этом секторе, не будет газа, с такими-то проблемами, которые есть в этой стране", - сказал Кабельо.

"Раз нет дипломатических отношений, значит нет и никаких привилегий", - добавил он.
 

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