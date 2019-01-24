Король Малайзии расходится с «Мисс Москва»

Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на "инсайдеров", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании отметили, что малайзийский монарх и Воеводина якобы решили развестись из-за "остывших чувств" и частых ссор. Отмечается, что в настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.