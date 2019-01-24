Король Малайзии расходится с «Мисс Москва»
24 января 2019 07:36 219
Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на "инсайдеров", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В издании отметили, что малайзийский монарх и Воеводина якобы решили развестись из-за "остывших чувств" и частых ссор. Отмечается, что в настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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