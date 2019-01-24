«Барселона» без Мессии уступила «Севилье» в матче Кубка Испании

"Севилья" одержала победу над "Барселоной" в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Пабло Сарабия и форвард Виссам Бен-Йеддер.

Напомним, что в игре не принимал участие нападающий проигравшей команды Лионель Месси.

Ответный матч пройдет 30 января на "Камп Ноу".

Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

"Севилья" (Севилья) - "Барселона" (Барселона) - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Сарабия, 56; 2:0 - Бен-Йеддер, 76