В США мужчина устроил стрельбу в банке, есть жертвы

24 января 2019 08:27

В американском штате Флорида 21-летний мужчина открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек.

Отмечается, что подозреваемый задержан.

В настоящее время полиция не раскрыла личные данные стрелявшего.

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