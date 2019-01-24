В США мужчина устроил стрельбу в банке, есть жертвы
24 января 2019 08:27 195
В американском штате Флорида 21-летний мужчина открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек.
Отмечается, что подозреваемый задержан.
В настоящее время полиция не раскрыла личные данные стрелявшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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