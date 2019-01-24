В США мужчина устроил стрельбу в банке, есть жертвы

В американском штате Флорида 21-летний мужчина открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек.

Отмечается, что подозреваемый задержан.

В настоящее время полиция не раскрыла личные данные стрелявшего.