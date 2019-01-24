Акции протеста в Венесуэле: задержаны почти 110 человек

Не менее 109 человек были задержаны в Венесуэле в среду в ходе акций протеста по всей стране. Об этом в среду вечером сообщил в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

109 подтвержденных задержаний за сегодня, в общей сложности 152 с 21 января", - написал Ромеро.

В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами. По данным портала Pitazo, погибли не менее 16 участников демонстраций.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.