В Индии обрушился дом, под завалами остались люди

24 января 2019 09:13

Не менее восьми человек, как считается, оказались под завалами здания, обрушившегося утром в четверг в пригороде Нью-Дели Гургаоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, спасатели начали расчистку завалов в надежде спасти людей.

По этой информации, четырехэтажный дом обрушился около 05:00 по местному времени. Причины обрушения пока не установлены.

Спасательная команда немедленно прибыла на место инцидента, указывает телеканал.

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