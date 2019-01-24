В Индии обрушился дом, под завалами остались люди
24 января 2019 09:13 128
Не менее восьми человек, как считается, оказались под завалами здания, обрушившегося утром в четверг в пригороде Нью-Дели Гургаоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, спасатели начали расчистку завалов в надежде спасти людей.
По этой информации, четырехэтажный дом обрушился около 05:00 по местному времени. Причины обрушения пока не установлены.
Спасательная команда немедленно прибыла на место инцидента, указывает телеканал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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