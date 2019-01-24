Шатдаун в США может затянуться до весны

Администрация Дональда Трампа готовится к затяжному бюджетному кризису. По информации газеты The Washington Post, в Белом доме не исключают, что так называемый шатдаун затянется до марта или апреля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси заявила, что не позволит президенту выступить с ежегодным обращением к Конгрессу до конца шатдауна.

Трамп в ответ пообещал придумать альтернативу этому формату, передает "Россия 24".

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря. Из-за разногласий между демократами и республиканцами без финансирования остаются девять министерств и другие госучреждения. 800 тысяч госслужащих больше месяца без зарплаты.