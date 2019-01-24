Ученые воссоздали "волну-убийцу" в лаборатории - ВИДЕО

Группа исследователей из Оксфордского и Эдинбургского университетов воссоздали в лабораторных условиях знаменитую волну Дропнера - одну из первых официально зафиксированных "волн-убийц". Об этом сообщается на сайте Оксфорда.

Волну Дропнера зафиксировали на нефтяной платформе "Дропнер" у норвежского побережья Северного моря в 1995 году. Самая большая волна достигала высоты 25,6 метра. До этого ученые только предполагали существование необычных волн, но все сведения о них исходили в основном от очевидцев. Зачастую считалось, что именно такие волны могут быть причиной крушений крупных кораблей, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Специалисты провели опыт с помощью установки FloWave, расположенной в одном из зданий Эдинбургского университета. Она представляет собой круглый бассейн, по диаметру которого установлены генераторы, способные создавать волны из различных точек.

Эксперимент показал, что большая "волна-убийца" может возникнуть при пересечении более мелких волн под определенным углом. По подсчетам ученых, "идеальным" для воссоздания этого явления будет угол примерно в 120 градусов.

Исследователи предполагают, что их наработки будут использованы для предотвращения подобных катаклизмов в будущем.

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