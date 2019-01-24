Стала известна причина исчезновения самолета с аргентинским футболистом

Причиной исчезновения самолета с новичком клуба Английской премьер-лиги "Кардифф Сити", нападающим Эмилиано Сала могло стать обледенение крыльев. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта в области авиации, если футболист писал, что самолет трясет и разваливается, то это свидетельствует об обледенении крыльев. "Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены", - отметил он.

Самолет с Салой пропал с радаров 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором выразил опасение из-за состояния лайнера. Он сказал, что по пути самолет развалится, и ему страшно из-за этого.

Поисковая операция продолжается. Член поисковой команды Джон Фитцджеральд сообщил, что в районе предполагаемого крушения были найдены обломки, происхождение которых пока неизвестно. Полиция допускает, что футболист мог выжить.

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