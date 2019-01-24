Очевидцы сообщили о взрыве и стрельбе в Каракасе - ВИДЕО

В Каракасе, где в среду вечером (по местному времени) проходят акции протеста оппозиции, неизвестный взорвал гранату в толпе. Об этом сообщил в Twitter корреспондент TVVenezuela Noticias.

В Сети очевидцы выложили несколько видеороликов, на которых отчетливо слышны мощный хлопок и стрельба из автоматического оружия.

Накануне в Венесуэле оппозиция предприняла попытку госпереворота, а спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Мадуро в ответ обвинил США в прямом вмешательстве в дела суверенного государства и разорвал с Вашингтоном все дипломатические связи, велев американским дипломатам покинуть страну в течение трех суток. США в лице госсекретаря Майка Помпео принять это решение Мадуро отказались.

Жертвами протестов в Венесуэле, по информации журналистов, стали уже 16 человек.

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