В аэропорту пытались сдать в багаж человека - ВИДЕО

Сотрудники службы безопасности аэропорта Алматы и линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) воздушной гавани задержали пятерых хулиганов, которые попытались сдать в багаж своего товарища. Специалистов вызвала работница авиакомпании, которая увидела торчащую из сумки человеческую руку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Регистрируясь на рейс а/к Qazaq Air в Астану, (один их молодых людей. - Ред.) поставил на ленту "багаж" - дорожную сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 кг", - говорится в сообщении аэропорта, размещенном в Facebook.

Далее сотрудница авиакомпании, регистрировавшая юношу на рейс, увидела торчащую из чемодана руку и вызвала сотрудников службы безопасности, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

"Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня. Остальные в это время снимали видео, но выложить его в интернет и собрать лайки им не удалось", - добавляется в тексте.

Шутники были задержаны, а молодого человека, проходившего регистрацию, сняли с рейса. Теперь всем им грозит либо административный штраф, либо арест на срок до 20 суток.

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