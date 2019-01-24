Грузия столкнулась с новой угрозой - ПОДРОБНОСТИ
Грузия столкнулась с угрозой эпидемии кори. Численность подхвативших эту инфекцию продолжает расти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
Он отметил, что с начала года в Грузии корью заразились 580 человек: "Большинство заразившихся - жители Тбилиси, Самегрело, Имерети и Кахети".
По словам П.Имнадзе, в стране начата вакцинация против кори. За последние три дня от кори были привиты 12 тыс. человек.
Отметим, что высокая степень заражения корью в Грузии зафиксирована среди граждан от 20 до 40 лет. Граждане страны от 0 до 19 лет привиты в обязательном порядке.
Помимо этого, директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в Грузии ожидается вторая волна вируса гриппа.
"Мы имеем многолетние показатели, связанные с наблюдениями за состоянием распространения вируса гриппа. Могут быть одна, две и более волн. Не обязательно, что вторая волна будет в феврале, однако, страна должна быть готова к этому", - сказал он.
Отметим, что на сегодняшний день от вируса гриппа в стране скончался 21 человек. Лабораторно подтвердилось, что из них 19 человек скончались от вируса A (H1N1, "свиной грипп").
На данный момент в больницах от гриппа проходит лечение около 750 человек.
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