Таксист завёз пассажиров в засаду, где их избили и ограбили - ВИДЕО

В Москве водитель службы "Яндекс.Такси" привёз своих пассажиров в засаду, где их избили и ограбили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что водитель привёз пассажиров не по тому адресу, который они изначально указывали. Когда машина остановилась и пассажиры вышли, на них налетели трое неизвестных, которые стали избивать мужчин. После чего забрали их деньги и ценные вещи.

Полиция уже задержала злоумышленников, которые рассказали, что были в сговоре с таксистом. Есть подозрение, что это не первое подобное преступление, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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