"Желтые жилеты" во Франции нацелились на Европарламент

Члены французского протестного движения "Желтые жилеты" готовятся к выборам в европейский парламент как "Объединение гражданской инициативы", бросая, таким образом, вызов Марин Ле Пен, столь популярной среди избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, новорожденную партию возглавит Ингрид Левавассер, 31-летняя медсестра из Нормандии. Новое объединение уже пользуется потенциальной поддержкой. Опрос Elabe, проведенный ранее на этой неделе, показал, что 13% избирателей выбрали бы партию "Желтых жилетов", если бы была такая возможность. Причем большую долю избирателей "Объединение гражданской инициативы" перетянуло именно у партии Ле Пен, чья поддержка снизилась с 20,5% до 17,5%.

Партия президента Франции Эммануила Макрона, лидер списка, в случае если "Желтые жилеты" вступят в гонку, потеряет 1% голосов: ее доля снизится, как показал опрос, с 23,5% до 22,5%.



С ноября прошлого года по Франции прокатилась волна протестов, в ходе которых активисты в желтых спасательных жилетах оккупировали дороги и торговые центры, проводили марши, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и пострадавшими. Движение изначально выступало против повышения топливных сборов, однако затем пошло дальше, добиваясь увеличения доходов среднего класса, дополнительных льгот для некоторых категорий населения и отставки президента Макрона.



Протесты уже недешево обошлись французской казне: манифестации "Желтых жилетов", по подсчетам статистического института Insee, вдвое сократили рост экономики в IV квартал: с 0,4% до 0,2%. Кроме того, президент страны пошел на уступки, которые практически привели к превышению порога дефицита бюджета, допустимого по нормам ЕС.

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