Охранник спас мальчика, чуть не утонувшего в бассейне - ВИДЕО

24 января 2019 16:52

Алекс Сандро из Бразилии, работающий охранником, в одночасье стал героем, ведь он спас от смерти маленького мальчика, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Малыш сначала решил искупаться в детском бассейне, но это занятие показалось ему слишком скучным, и он вознамерился перебраться во взрослый. Плюхнувшись в воду, ребёнок немедленно пошёл ко дну, причём всё произошло так быстро, что окружающие даже не заметили, какая трагедия происходит рядом с ними.

Несчастья удалось избежать благодаря быстрой реакции Алекса, который подбежал к бассейну и вытащил ребёнка. Позже охранник рассказал, что считает произошедшее просто чудом - он в тот момент делал обход и мог находиться где угодно, но, к счастью, оказался именно там, где понадобилась его помощь.

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Охранник спас мальчика, чуть не утонувшего в бассейне

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