В Дамаске прогремел взрыв у посольства России

В Дамаске прогремел взрыв. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Это случилось в районе Адави, где расположено российское посольство, уточняется в публикации.

В СМИ назвали произошедшее терактом. По информации SANA, взорвалось самодельное устройство, которое было заложено в машину.

По предварительным данным, жертв нет.

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