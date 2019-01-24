В Дамаске прогремел взрыв у посольства России
24 января 2019 17:13 37
В Дамаске прогремел взрыв. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Это случилось в районе Адави, где расположено российское посольство, уточняется в публикации.
В СМИ назвали произошедшее терактом. По информации SANA, взорвалось самодельное устройство, которое было заложено в машину.
По предварительным данным, жертв нет.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!