Проливные дожди в Испании унесли жизни четырех человек
24 января 2019 17:57 154
Проливные дожди привели к гибели четырех человек на севере Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили в автономном сообществе Астурия..
Кроме того, несколько человек получили травмы в результате инцидентов в различных регионах автономного сообщества, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Астурии.
Накануне в целях безопасности были эвакуированы больница и дом престарелых в поселке Арриондас.