Проливные дожди в Испании унесли жизни четырех человек

Проливные дожди привели к гибели четырех человек на севере Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили в автономном сообществе Астурия..

Кроме того, несколько человек получили травмы в результате инцидентов в различных регионах автономного сообщества, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Астурии.

Накануне в целях безопасности были эвакуированы больница и дом престарелых в поселке Арриондас.

