Во Франции задержан вооруженный манифестант

Французская полиция задержала на юге страны вооруженного пистолетом манифестанта из числа "желтых жилетов". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в начале недели на перекрестке дороги у средиземноморского города Ла-Сьота (департамент Буш-дю-Рон). Там произошло столкновение между полицией и двумя десятками "желтых жилетов". Один из манифестантов, человек 50 лет, вел себя особо агрессивно. В конечном счете он напал на одного из полицейских, ударив его.

Нападавший был задержан, у него обнаружили заряженный автоматический пистолет. Полиция провела в минувшую среду обыск в квартире задержанного. Там, по ее данным, найден десяток винтовок и ружей, несколько пистолетов.

Задержанный предстанет в пятницу перед судом. Как сообщило агентство, этот человек уже известен полиции, однако за какие проступки, не уточняется.

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