В Алеппо прогремели два взрыва, есть раненые

По меньшей мере два взрыва прогремели в четверг в разных населенных пунктах провинции Алеппо в Сирии. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, не менее пяти человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первый взрыв прогремел в поселке Эль-Гандура к западу от города Джараблус. Бомба была установлена на мотоцикле, три человека пострадали.

Другой инцидент произошел в населенном пункте Кабасин к северу от города Эль-Баб, где также был подорван мотоцикл. Там ранения получили два человека. На видеозаписях, которые демонстрируют местные СМИ, видно несколько горящих мотоциклов.

Ранее в четверг агентство SANA сообщало о взрыве в Дамаске. Заминированный автомобиль взорвался в районе Эль-Адави, где расположено посольство России. В результате теракта никто не пострадал, диппредставительство работает в штатном режиме.

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